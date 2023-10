Criss & Ronny y Colectiva Élite pondrán a bailar el fin de año

Los artistas de champeta Criss & Ronny y La Colectiva Élite pondrán a bailar a todos los amantes de la champeta y el AfroBeat con su nuevo tema musical ‘Dale Saca’, con la cual estarán en los primeros lugares de las emisoras de radio en Colombia, con estas fusiones que han traspasado fronteras.

“Llegas y te robas mi mirada y de esas curvas yo soy tu fiel seguidor, tú me hechizas como gitana, la melodía de tu cuerpo me elevó, ya ves, hola me pones a creer, eres como la fe, lo que queremos va cogiendo forma”, dice una parte de la canción que fue compuesta por Ronny Carrasquilla Herrera, Cristian Carrasquilla Herrera, Roberto Carlos Sierra Casseres y Jader Enrique Peralta Martínez.