Cony Camelo denunció maltrato a colombianos por migración mexicana

Ciudadanos colombianos denunciaron los protocolos de las autoridades migratorias de México con los connacionales, quienes les negaron el ingreso al país, según los ciudadanos, sin una justificación clara, además de las condiciones en las que se encontraron mientras esperaban la admisión.

La denuncia fue dada a conocer por la actriz colombiana Cony Camelo a través de sus redes sociales. Según Camelo, varios ciudadanos fueron devueltos sin motivo aparente, retenidos y despojados de sus pertenencias, incluyendo sus celulares y pasaportes.

En un video compartido en sus redes sociales y grabado durante un vuelo de regreso a Colombia, Camelo expresó su preocupación por la situación.

"En el vuelo que está llegando de México me encuentro con la situación de que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, los cordones, los tenían incomunicados y este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, ni sus celulares, para que no pudieran grabar", dijo la actriz en el video publicado en sus redes sociales.