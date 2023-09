Conozca los miles de dólares que pagaron por el peine de Freddie Mercury

No obstante, el protagonista de la velada fue el peine, que tenía un valor entre los 495 y 745 dólares, pero desembolso fue de 189.000 dólares. Se desconoce la identidad del nuevo dueño que sin lugar a duda, es uno de los más grandes fans de Mercury. Lea aquí: 10 datos que no sabías sobre Freddie Mercury antes de morir

En la subasta estaban los manuscritos de canciones como: ‘We Are The Champions’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Somebody To Love’, ‘Killer Queen’ y ‘Bohemian Rhapsody’. La capa y corona que llevó en su última gira en 1986, trajes y chaquetas que él mismo confeccionó, joyas, el tocadiscos con el que desayunaba, figuras felinas, entre otros.

La casa de remate recaudó cerca de 50.4 millones de dólares que serán destinados a la fundación Mercury Phoenix Trust y la fundación AIDS del cantante Elton John. Decisión tomada por Mary Austin. Lea aquí: Freddie Mercury regresa con “Face it alone”, un tema inédito