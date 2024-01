Conozca las series que llegan a Netflix, HBO y Disney+ en el 2024

Tras el éxito del live-action de One Piece, Netflix presenta el tráiler del esperado live-action de “Avatar: La Leyenda de Aang”. Esta serie de Nickelodeon, que narra la historia de un monje que despierta en un mundo en guerra cien años después, tiene un universo riquísimo por explorar. El live-action podría ser el puente necesario para atraer a un público mayor y ampliar la percepción de “Avatar” más allá de la obra cinematográfica de James Cameron. Lea aquí: La razón por la que The Chosen se convirtió en un fenómeno televisivo

Disney Plus se adentra en el universo de Black Panther con “Eyes of Wakanda”, una nueva serie en desarrollo que forma parte de la fuerte apuesta por la animación de Marvel. También se espera “X-Men ‘97”, una serie animada que explorará nuevas dimensiones del mundo de los mutantes. Además, “Your Friendly Neighborhood Spider-Man” es la vigésima quinta serie animada del Universo Cinematográfico de Marvel, producida por Marvel Studios.

Eyes of Wakanda, X-Men ‘97 y Your Friendly Neighborhood Spider-Man

La espera termina para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, ya que Disney Plus presenta “Agatha: Darkhold Diaries”, un esperado spin-off de la exitosa “Bruja Escarlata y Visión” (WandaVision). A pesar de que Bruja Escarlata tuvo un papel relevante en “Doctor Strange 2: El Multiverso de la Locura”, la trama de Agatha quedó en suspenso desde el final de la serie, generando gran expectación por su resolución. Además, “Daredevil: Born Again” marca el salto de Charlie Cox al Universo de Marvel con su propia serie, luego de sus apariciones en “Spider-Man: No Way Home”, “She-Hulk” y “Echo”.

Cristóbal Balenciaga, Agatha: Darkhold Diaries, Eyes of Wakanda y Your Friendly Neighborhood Spider-Man. //Fotos: tomadas de internet.

True Detective: Noche Polar y Curb Your Enthusiasm T12

HBO regresa con una de las series más prestigiosas y aclamadas de la última década, “True Detective: Noche Polar”. Con Nic Pizzolatto nuevamente en el guion, la serie continúa su tradición de cambiar de caso y reparto en cada entrega. Esta vez, Jodie Foster asume el papel protagonista en una trama que se desarrolla en Alaska, con ecos de la atmósfera de “El Silencio de los Corderos”. Por otro lado, “Curb Your Enthusiasm T12” marca el regreso de la mejor comedia de la televisión de las últimas décadas, con Larry David y su narrativa meta cargada de cinismo e ironía. Aunque se anuncia como la última temporada, los fieles fans esperan que Larry David nos sorprenda con más dosis de humor mordaz.

El Simpatizante y La Casa del Dragón T2

Con Park Chan-wook en la dirección y la colaboración de Fernando Meirelles, “El Simpatizante” se presenta como una serie que promete lo mejor del director surcoreano. Adaptada de la novela ganadora del Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, la historia ambientada en la posguerra vietnamita en Los Ángeles promete ser tanto extraña como exótica, con la participación destacada de un cambiante Robert Downey Jr. Además, la tan esperada segunda temporada de “La Casa del Dragón” llega con un reparto estelar y una trama emocionante que incluirá batallas de dragones, consolidándola como una seria contendiente al título de serie del año.

The Franchise y El Pingüino

HBO presenta “The Franchise”, una serie que busca satirizar el cine de franquicias, sumándose a la oferta diversa de la plataforma. No obstante, aún no se han revelado imágenes de la serie, pero se espera que la actriz Aya Cash, conocida por su papel en The Boys, aporte su talento a esta nueva propuesta. Por último, el universo de The Batman continúa expandiéndose con “El Pingüino”, un spin-off centrado en los bajos fondos de Gotham y en el personaje interpretado por Colin Farrell. Aunque los fanáticos esperan más desarrollos de personajes, por ahora, este spin-off ofrece un vistazo intrigante a la parte menos ilustre de la ciudad, dejando en suspenso la aparición de Danny DeVito.