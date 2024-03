Conozca la lista de los actores de Hollywood mejor pagados en 2023

Adam Sandler, a los 57 años, sigue siendo el actor mejor pagada de Hollywood, de acuerdo a la lista anual que publica la prestigiosa revista Forbes.

El artista ganó, en 2023, 73 millones de dólares. Ese años estrenó las cintas You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah, Murder Mystery 2 y Unos suegros de armas tomar.

Tras el éxito que logró el año pasado la cinta Barbie, se esperaba que su protagonista Margot Robbie, escalara a lo más alto del top, pero no fue así, la actriz australiana de 33 años ocupó el segundo lugar en el tema de ingresos, pese que fue mucho más mediática. El año pasado recibió 59 millones de dólares.

En el tercer lugar se esta envidiada lista se encuentra Tom Cruise, que ganó 45 millones de dólares con la nueva entrega de Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1, y por el estreno en plataformas de streaming de Top Gun: Maverick.