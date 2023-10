$!Conozca a los ganadores de las cinco temporadas de MasterChef Celebrity

En 2019 fueron 22 celebridades las que asumieron el reto dentro de la cocina más famosa del mundo. Y por los comentarios que todavía recibe se convirtió en una de las temporadas favoritas para los seguidores del programa y aseguran que las “malas energías” no eran protagonistas. Lea aquí: ¿Por qué Carolina Acevedo es la “reina de las polémicas” de MasterChef?

El formato tuvo un cambio y por primera vez fueron 4 cocineros que llegaron a la final: Viña Machado, Liss Pereira, Frank Martínez y Carla Giraldo. La actriz Carla Giraldo fue la ganadora del concurso y resaltó sus capacidades culinarias y su particular personalidad.

Endry Cardeño, Alicia Machado, Mario Espitia; Lorna Cepeda, Marbelle, Ana María Estupiñan, Gregorio Pernia, fueron algunos de los famosos que participaron en esta edición.

Por la pandemia del COVID-19, el programa no fue emitido en 2020.

La cuarta temporada fue la de las celebridades 'buena onda' y con la gracia de Aida Bossa, el programa fue tendencia en TikTok, por sus expresiones y frases. Una personalidad que era respaldada por los demás participantes y enamoro a Colombia.

No obstante, la quinta temporada (2023) no fue tan memorable, desde una perspectiva positiva, por las constantes peleas entre algunos participantes.

Para los seguidores del programa, quienes opinaron abiertamente en Twitter (X), que Carolina Acevedo no merecía tener el premio mayor, puesto que en varias pruebas no cumplía con los retos y no fue una participante ejemplar.