Conozca a la actriz costeña que triunfa en ‘No fue mi culpa’, de Star+

La actriz monteriana, de 29 años, es una de las protagonistas de ‘No fue mi culpa’, una serie que Star+ acaba de estrenar y que aborda un tema difícil pero necesario: la violencia de género. Y, por supuesto, ‘No fue mi culpa’ ya es tendencia. Lea aquí: “No fue mi culpa”, otra serie con sello colombiano

“‘No fue mi culpa’ ha sido el proyecto más importante que he hecho, no solo porque es grande, sino porque a nivel personal y artístico es el papel que más me ha llenado. Este papel me creó una conciencia de responsabilidad como actriz: no se trata solo de hacer esto porque es un sueño o porque yo quiero brillar, sino de la necesidad vital de contar historias de personas que no tienen voz”, menciona Priscilla; se refiere a Valery, el personaje que encarna en uno de los diez capítulos de la serie.