‘Conocerte’, un ‘palo’ musical del talentoso artista cartagenero Lupa

Su nuevo tema es ‘Conocerte’, un afrobeat que sale de una adaptación del exitoso tema del artista africano JoeyBoy ‘Baby’. “Yo me enamoré de este hermoso tema, sin saber muy bien lo que el cantante nigeriano decía en la canción. Eran tantos los sentimientos y emociones que me transmitía la melodía, que un día decidí tratar de plasmar exactamente lo mismo que la canción original causaba en mí, haciéndola en mi idioma natal”, contó el joven, quien estudió música en Australia y le gusta cantar en ‘spanglish’.

Para dedicar

“’Conocerte’ es una canción para dedicar a tu pareja o a esa persona especial que tanto te gusta y quieres, pues habla de cuando nos enamoramos a primera vista”, apuntó el intérprete, quien asegura que desde niño supo que lo suyo era cantar.

Cuenta que sus primeros pasos en las artes fue como bailarín, grabó su primera canción en los estudios del excantante de champeta Michel, también trabajo con el dúo urbano Chris y Mouthon, a su vez, con Liil Tomii, conocido como ‘el Socromático’. “La mezcla de los dos idiomas realmente me ha resultado porque no solo he atrapado un público latino sino internacional ya que hoy por hoy mi música está siendo escuchada por personas de diferentes países, cosa que realmente me enamora y me da la fuerza y el estímulo e inspiración para seguir”, agregó.

Lupa tiene un estudio musical llamado Home Studio, donde trabaja con los productores heroicos Juan Sandoval & Cuartas y sigue haciendo canciones en cuarentena. Escucha ‘Conocerte’ en YouTube y las plataformas digitales.