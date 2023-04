Conoce los planes a futuro de Guajira y Alfredo tras salir del Desafío

¿Cómo se sintieron?

Al preguntarles a Alfredo y Guajira cómo se sintieron al darse cuenta de su salida de la producción, los dos respondieron de manera muy sincera. La deportista aseguró que al escuchar las palabras “la prueba terminó” se sintió muy frustrada, pues se imaginó mucho más lejos en el programa y sabe que “tenía mucho más para dar”.

No obstante, también comentó que es muy incierto todo lo que puede pasar en el juego y si tuviera la oportunidad de volver a entrar está ansiosa por saber qué pasará. “Si Dios me permite volver la voy a dar toda y si no, igual me queda la satisfacción de que salí compitiendo”. (Le puede interesar: “Este es el último año en ‘La Ciudad de las Cajas”: Andrea Serna)