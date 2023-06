Conoce a Sasha Calle, la colombiana que interpreta a Supergirl en ‘The Flash’

Se trata de un joven talento colombiano que triunfa en grandes producciones en el símbolo de la industria cinematográfica desde tiempos inmemorables, Hollywood, tales como su papel de Lola Rosales en la telenovela de CBS ‘The Young and the Restless’ y recientemente por interpretar Supergirl en la película de ‘The Flash’ de DC Studios. Lea también: Video: El divertido encuentro entre J Balvin y la Supergirl paisa

Sasha Calle fue escogida para debutar en el cine con una película de superhéroes del Universo DC y su actuación ha gustado tanto, que en las últimas dos semanas pasó de tener 200 mil a 869 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Aunque podría ser una hazaña de no creer, ella ha trabajado arduamente para lograrlo. Le puede interesar: Polémica por escogencia de jurado para elección de Señorita Cartagena 2023

Se graduó de una licenciatura en Bellas Artes del American Musical and Dramatic Academy y haciendo casting se ganó el personaje, pese a que muchos no creían en ella: “Mucha gente me dijo a mí que yo no podía hacer esto, que esas oportunidades no nos llegan a nosotros, pero ya estamos en este lugar y nos merecemos estar en una pantalla grande de teatro que salga global”.