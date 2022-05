Recientemente, Daniel Oviedo formó parte del hit mundial ‘Tendencia Global’ del artista colombiano Blessd junto a la estrella puertorriqueña Myke Towers. A finales de 2021, estuvo a cargo de la producción del álbum ‘Nueve’ de uno de los exponentes más destacados saliendo de Venezuela, Micro TDH.

Actualmente, Ovy On The Drums se ha apoderado del puesto No. 1 en el Latin Songwriters y Latin Producers chart de Billboard, No. 3 en la codiciada lista Hot 100 global Producers de Billboard y en el puesto No. 22 de la lista Hot 100 Songwriters del mundo, convirtiéndose en el productor latino No. 1 a nivel mundial por 17 semanas consecutivas. El tema ‘Medallo’, producido por OVY ON THE DRUMS e interpretado por Blessd, Justin Quiles, y Lenny Tavarez se encuentra en el puesto No. 1 en las listas Latin Airplay, Puerto Rico Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard. El sencillo producido por Ovy, ‘Provenza’, se encuentra en la posición No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y No. 3 en Latin Airplay. A su vez, ‘Mamiii’ se posiciona en el No. 2 en Latin Airplay, No. 2 de Latin Airplay y No. 1 de Latin Rhythm Airplay de Billboard. Lea también: “Hago música para ser feliz”: Juliana Velásquez

Ovy On The Drums continúa trabajando en nueva música que promete alcanzar a diferentes masas alrededor del mundo, como parte de su conquista mundial.