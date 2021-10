Albert Ellis decía que existen tres frases que nos impiden avanzar: tengo que hacerlo bien, me tienes que tratar bien y el mundo debe ser fácil. A lo que se refiere el psicoterapeuta cognitivo de origen estadounidense, es a que en la vida existen obstáculos que debemos aceptar para aprender de ellos. Que es normal caerse y volver a levantarse. Y que nunca se debe considerar que el mundo de afuera debe tratarnos bien para ser felices. ( Lea también: Destituyen e inhabilitan a la primera policía trans en Colombia ).

A pesar de que esa vida difícil por naturaleza de la que habla Ellis en su apartado, no fue nada sencillo de afrontar para Valery, hoy dice sentirse empoderada y con fuerzas de seguir adelante inspirando a los demás.

“Logré un sueño. Uno que siempre quise desde niño: convertirme en reina. El gobernador Dumek Turbay me decretó en 2018 el título de Chica T Bolívar, siendo la primera chica trans en representar esa corona en el departamento”, dijo Valery Tafur, quien hoy se dedica a ser presentadora.

Pero... ¿cómo pasó de ser reina a presentar en el canal local? Esto respondió Tafur: “casualmente cuando me decretaron en la coronación fui invitada al programa ‘El Magazín’ contando mi experiencia. Después me enteré de que buscaban a una presentadora, me postulé al casting en diciembre del año pasado y quedé seleccionada”, explicó Valery.

La joven también aseguró que asumir esta nueva faceta en su vida no ha sido nada fácil, pues asegura que este espacio en la ciudad para la comunidad LGTBI, es un reto de todos los días.