Empezó a tocar la guitarra a los 12 años y no fue sino hasta que ingresó a la Universidad Javeriana que pudo formarse de manera profesional en la música, nunca fue el niño cantante de los bazares y esto lo obligó a verse de una manera diferente como artista y buscar habilidades más completas. Fue en la universidad donde conoció el jazz y empezó a tener una formación en el estilo, ahí también tuvo la formación en ingeniería de sonido donde pudo acercarse a las tecnologías relacionadas con la música e iniciar su camino como productor.

Julián García más conocido como Garcián nació en Bogotá el 29 de junio de 1996. Es un músico, compositor y productor colombiano, que creció en un barrio clase media de Bogotá escuchando y recreando la música que escuchaban sus padres. Estudió en el colegio Mayor de San Bartolomé donde formó sus primeras bandas y empezó a interesarse por la música de manera autodidacta con el afán de seguir a los grandes ídolos que se pasaban entre sus amigos de discos enteros bajados por Ares, como Aerosmith, Led Zeppelin, Guns and Roses, Michael Jackson, entre muchos otras.

“Kintsugi viene de una tradición japonesa que consiste en reparar las cerámicas con oro, de esta manera adquiere más valor cuando la imperfección es reparada y la ven como algo valioso. Es algo a lo que me pude acercar durante este último año y es una diferencia radical con occidente. Acá no existe el termino reparar o reciclar, nuestra mentalidad se basa más en remplazar. Y eso termina reflejándose en cómo nos tratamos entre nosotros, las relaciones con otros son más superficiales, más desechables y la relación con nosotros mismos es siempre en búsqueda de ‘nuestra mejor versión’ buscamos remplazarnos, pero no lo entendemos como reparar”, afirmó Garcián.

Este EP es la primera búsqueda de Garcián en el proceso por hacer música, una mezcla de canciones con diferentes texturas y matices que han salido orgánicamente y que al final se unieron para cerrar toda esta etapa de exploración.

Todos los temas de Kintsugi fueron compuestos por el propio Garcián y producidos por él, excepto Animales, que fue producido por el reconocido Andres Makenzy, se grabó en diferentes lados, se mezcló y masterizó por distintas manos también: “Que pienso yo, que es lo que hace hermoso este EP, mezclado desde Jack Lahana hasta Tratando de Arder que la mezcle yo. Grabado desde Arbol Naranja y Altar Audio hasta en la sala de mi casa. Es un Ep hermoso al que le tengo mucho cariño por lo volátil que fue, porque ninguna decisión desatina con el resultado final”, agregó el cantante.

El videoclip de Kintsugi es una exploración visual a manera de concepto de como contar el proceso de reconstrucción que sucede internamente, el paso del tiempo y el cambio. Fue producido por Alessa estudios y dirigido por Santiago Fajardo.