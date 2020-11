El pasado domingo, 1 de noviembre, fue el show virtual del reconocido picó y se convirtió en el regreso de Chawala a la escena musical. Desde ese entonces lo hemos visto sacando adelante su trabajo aunque en una que otra vez, no ha podido ocultar el dolor que siente al escuchar canciones que le recuerdan a su ángel.

Recientemente en las redes sociales del Rey de Rocha, se difundieron unas imágenes de una presentación de Chawala, que ahora todas se realizan desde la virtualidad, donde no puede controlar su llanto, tanto así que es ayudado por la logística de la máquina picotera.

“Le digo a mis ‘Reynaldistas’ que cuando nos toca llorar, nos toca. Yo tengo un ángel en el cielo que ve por su papá, no sabes cuánto te amo, mija. Esta canción me da mucho sentimiento. Me trae recuerdos”, se le escucha con la voz entrecortada.

Decenas de mensajes de apoyo ha recibido Chawala desde el fallecimiento de su hija Ángela, que murió el pasado 4 de octubre.