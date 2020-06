Confunden a GiBlack con capturado en El Pozón

“#FuerzaGiBlack”, fue el mensaje que se leyó en varias redes sociales, incluidas las de varios de sus colegas de la champeta, quienes alimentaron la preocupación de los seguidores de GiBlack. ¿Qué fue lo que pasó? En horas de la tarde del pasado jueves se hizo viral la fotografía de un capturado por la policía de Cartagena por porte ilegal de armas. Lo grave es que en redes empezaron a confundirlo con el cantante de champeta, lo que evidentemente generó disgustos en él, que esperó poder comunicarse para aclarar la situación con sus familiares, amigos y seguidores, que no pararon de llamarlo para tener noticias suyas.

Un llamado a la calma

“Hoy estuve incomunicado porque tuve inconvenientes con mi celular pero ahora que tuve la oportunidad de comunicarme. Vi en las redes sociales, preguntándome qué me pasó, que por qué lo hiciste. Me di cuenta que me están confundiendo con un muchacho que arrestaron pero quiero que toda la gente se relaje”, fueron las palabras de GiBlack, en el clip que compartió en sus redes sociales.

En un comunicado entregado por la Policía Metropolitana, se conoció de la captura de ‘El rasta’, hombre que confundieron con GiBlack, por el parecido en su estilo del cabello. “En la calle La Cuchara, del barrio El Pozón, tras una persecución policial, fue capturado Luis Enrique Gómez Mercado, de 23 años, conocido como “El rasta”, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Durante labores de patrullaje desplegadas por policías del cuadrante 6-12, a las 2 de la madrugada, en la Calle La Cuchara del Pozón, fue capturado “El rasta”, en poder de un arma de fuego, fabricación hechiza, con un cartucho calibre 38, cuando pretendía despojar a ciudadanos que salen a primera hora a realizar actividades laborales”, se lee en el escrito.

En su mismo mensaje, GiBlack, hizo un llamado a la calma y por supuesto, el buen sentido del humor, no pudo faltar tras el inconveniente. “Quiero que se relajen, que eso es una confusión. No soy yo, creo que el único delito ha sido ponerlos a gozar a ustedes y que seguiré cometiendo hasta que Dios lo permita. Ese no soy yo, yo creo que el vale es un poco más feito que yo, ¿no?”, agregó.

El video de GiBlack aclarando la situación fue compartido en Instagram y ya supera las 11 mil reproducciones.