En las redes sociales se hizo viral una conversación que Epa supuestamente tenía con la también influencer La Jesu, en donde la segunda la invitaba a gozar de los Carnavales de Barranquilla, pero Epa le respondió que no podía asistir, pues se iba de viaje con su novia.

Daneidy publicó en su cuenta oficial de Tik Tok videos comprometedores en donde aparece ella acostada en una cama y Karol recostada en su regazo mientras Epa le da besos en la frente. El video está acompañado con la canción ‘Cómo llora’ en el fragmento que dice: “Y ahora me toca decirte que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar”. Además, Barrera publicó un video donde están juntas de viaje. Le puede interesar: Video: La polémica de Epa Colombia tras declaraciones de su ex contadora

Los videos han tenido miles de reacciones a favor y en contra de la influencer y su nuevo romance, pues muchos consideran que ha pasado muy poco tiempo desde que decidió terminar su relación con Diana Celis, incluso, hay quienes la comparan con Anuel y Yailin.