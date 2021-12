“Para mí fue algo impactante porque fui la primera persona que entró a la escena y la verdad eso no hay cómo describirlo”, dijo en el programa, en el que se recopiló el reporte con los detalles del caso que hasta la fecha se mantiene en investigación.

La versión del conductor fue confirmada por el hermano de Mauricio, Jhonier, quien entró a la habitación después de Ruiz. “Todo nos empezó a temblar a él y a mí, nos quebrantamos mucho en ese momento”, contó.

Allí agregó que el último contacto que tuvo con su hermano y su madre fue la noche anterior cuando se despidió de ellos a distancia, desde su propia habitación.

“Ha sido algo que no me ha dejado descansar, porque no entiendo cómo alguien tan bueno pudo terminar así”, concretó el conductor del estilista.