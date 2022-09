Condena de Aída Victoria: este es el delito más grave de la influencer

Resulta que Aída Victoria no podría ser juzgada por no “echar al agua” a su madre, pues, según el artículo 33 de la Constitución Política Colombiana: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

La misma influencer, de 23 años, señaló en una entrevista con la revista Cambio: “Hay un tema muy claro y es que si yo sabía o si vi... eso no es una conducta punible, a mí no me pueden meter presa por haber visto o por saber nada. A mí lo que me tienen que probar es si yo fui partícipe de la comisión de ese delito, cosa que jamás se ha probado”. Le puede interesar: El negocio que pondría Aída Victoria Merlano en caso de ir a la cárcel

Lo más delicado

El delito más grave por el que se le acusa a Aída Victoria es el de involucrar a su hermano en la comisión del delito, que en ese momento aún era menor de edad, y de acuerdo el Artículo 188D del Código Penal, donde se habla sobre el uso de menores de edad en la comisión de delitos: “El que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho, en prisión de diez (10) a diez y veinte (20) años”.

Lo cierto es que ya un juez reveló el sentido del fallo, en el que se considera que Aída Victoria sí incurrió en los dos delitos ampliamente mencionados, y la condenó. Lea también: Abogado de Aída Victoria Merlano apelará condena contra su clienta

En la tarde este martes 13 de septiembre, en una audiencia que comenzará a las 2 p. m., el juez revelará de cuánto será la condena que Aída Victoria Merlano tendría que cumplir. La influencer y su abogado han dicho que apelarán la decisión.