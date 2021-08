Raimundo Angulo.

“Con el Instituto de Patrimonio Cultura de Cartagena de Indias (Ipcc) todavía no he hablado, tengo que esperar las pautas de ellos, porque con ellos nosotros hacemos siempre la Batalla de flores... pero tengo entendido que no se hará y nosotros respetamos eso”, agrega. (Lea aquí: “Estar vivo es la mejor sensación del mundo”: Raimundo Angulo)

Muy agradecido

Raimundo hace énfasis en dos cosas. Una, el CNB será respetuoso con las medidas de bioseguridad porque “lo más importante aquí es la salud” y dos, se siente inmensamente agradecido con los aliados del CNB, pero también con todos los que se preocuparon por su salud cuando, a mediados del 2020, se contagió de COVID-19 y estuvo en una UCI.

“Quiero aprovechar para agradecerles a todas aquellas personas que rezaron por mi salud (...) Eso fue una cosa maravillosa, ¡maravillosa! ¡Y otras que me han escrito que se alegraron de verme con toda la energía hoy! -ríe-. Y sí, me he recuperado: salí de la COVID pesando 45 kilos y ya estoy en 71”, confiesa con una certeza que lo entusiasma: hay bastante trabajo por hacer y él está absolutamente listo para encargarse.