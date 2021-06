A través de redes sociales, por amistades e incluso por publicaciones en medios de comunicación, Edwin Martínez, Duván Rodelo, Camilo Pérez, Keiver Polo y Andrés Cortés, se enteraron de que este formato, que tiene más de 10 años realizándose, estaba en búsqueda de su ganador a lo que no pudieron decir que no. El Universal logró conversar con los jóvenes, que están subdivididos en dos grupos: Equipo 2020 y Equipo 2021, dado que por las condiciones sanitarias el año pasado Hombre Cartagena no pudo realizarse pero a los aspirantes de ese entonces se les ha dado una nueva oportunidad de competir. “

Aunque cada vez son más los escenarios que se generan en torno a los certámenes de modelaje masculino, en nuestra ciudad aún existen decenas de prejuicios que rodean a sus participantes, sin embargo para los cinco concursantes de la actual edición de Hombre Cartagena, lo más importante es disfrutar este proceso por el que sintieron curiosidad de experimentar. “Había estado esperando la convocatoria, busqué en Google y vi que en El Universal habían puesto una noticia del concurso pero cuando me comuniqué aún no estaban abiertas las inscripciones pero esperé para estar aquí, de hecho fui uno de los primeros en inscribirme”, confiesa Edwin Martínez, concursante del Equipo del 2020.

¿Cómo se enfrentan al matoneo?

Cada vez que Hombre Cartagena o cualquier certamen de modelaje masculino anuncia quiénes son sus aspirantes, estos se ven expuestos a comentarios negativos en redes sociales, que contrario a lo que muchos piensan, no causan efecto en ellos. “Este tipo de formatos siempre han sido criticados. En Cartagena y en Colombia hay muchos tabúes. En otros países la sociedad respeta las decisiones de los demás. Aquí falta que la gente acepte lo que uno quiere”, comenta Camilo Pérez, del equipo del 20201, que incluso revela que “sentí la presión por los comentarios que la gente me hacía en redes sociales. Me daba pena salir a la calle pero al par de días me repuse y lo dejé a un lado”.

Mientras que para otros la mejor opción ha sido ignorar todas las críticas desde que arrancan la competencia. “No se le debe ocultar pero la real fuerza para todos esos comentarios es que esto es una decisión personal. Hay que prestarle atención es a las críticas de personas que sí pertenezcan al mismo medio”, asegura Andrés Cortés, uno de los miembros del Equipo 2021.

Los cinco aspirantes a Hombre Cartagena coinciden que más que ganar, sus expectativas con esta plataforma son: “ganar experiencia, contactos y lograr reconocimiento”, como asegura Duván Rodelo, del Equipo 2020.