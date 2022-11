Concierto de Bad Bunny: famosa youtuber fue estafada con entradas falsas

Según el relato de la influencer, al ver que no alcanzaba a ir a la fecha del concierto en Bogotá, decidió vender su palco 100% verificado y comprar uno en reventa para Medellín, pero las personas que le habrían vendido el palco la habrían estafado y también a muchas otras personas que supuestamente compraron el mismo palco que la influencer.

A pocas horas del primer concierto de Bad Bunny en Medellín todos sus fanáticos están en la carrera de encontrar boletas para ir a ver al ‘Conejito malo’, una de ellas es la youtuber y empresaria Paula Galindo, conocida en las redes sociales como Pautips, pero no le fue nada bien en su búsqueda de palcos para ver al cantante puertorriqueño, pues, en la mañana de este viernes 18 de noviembre, anunció que habría sido estafada al comprar un palco en reventa. Lea aquí: La queja de Pautips por tender cama de hotel que generó críticas en redes

“Vine a Colombia para ver a Bad Bunny, compré un palco para verlo, pero tiempo después, la persona me dijo que era falso. No entiendo quienes se empeñan en hacer esto o en causar esto, eso no se hace, juegan con la ilusión de quienes ir al concierto”, dijo Pautips.

Con mucha impotencia en su rostro, Paula solo pudo decir que espera que las personas de buen corazón no sigan cayendo en esta red de estafas y lograr recuperar su dinero. Le puede interesar: Entre lágrimas, la youtuber Pautips anunció su retiro temporal de las redes

“Solo puedo decir que la persona que me vendió el palco que se atenga a las consecuencias si no me devuelve la plata”, puntualizó.