Luego de recibir cientos de mensajes y llamadas para preguntar sobre el nacimiento de Thiago, Valerie Domínguez y su novio, el ‘Pollo’ Echeverry, tuvieron que salir a desmentir este rumor.

La afirmación la hizo en pleno programa Ariel Osorio, presentador de Lo sé todo, quien dijo que no había podido dormir estos días por el llanto del pequeño de la exreina que ya había nacido, pues tal parece que Ariel es vecino de la pareja.

Sin embargo, Valerie aún no ha dado a luz y así lo dejó claro en un Live que hizo junto a su pareja en la que mostraron la enorme barriga y aclararon los rumores.

“No, Thiago todavía no ha nacido. Parece ser que hay un vecino que está escuchando a Tiago llorar todas las noches, que no lo deja dormir. No sabemos cómo está haciendo el vecino”, dijo Echeverry.