En las imágenes podemos ver a la empresaria junto a una joven con el cabello bastante crespo, sin embargo, eso no fue motivo para que su keratina no hiciera su excelente efecto, pues al final la mujer se fue contenta con su cabello sin ondas y más liso que nunca.

Cabe recordar que hace algunos días, Epa compartió en redes varios videos pidiéndole al Gobierno que la dejara trabajar, pues tiene todos los requisitos y papeles que le han solicitado para poder seguir utilizando sus productos estéticos. (Lea aquí: Entre lágrimas, Epa Colombia le pide al Gobierno que la deje trabajar)

“Yo sé que lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores. Me pusieron psicólogo, psiquiatra e asistido a todas las clases que ellos me han dicho que haga. Me certifiqué en la Defensoría del pueblo y no sé qué más hacer”, dijo, entre lágrimas.

Ante esto, varios seguidores la apoyaron y felicitaron por sus ganas de querer salir adelante. Uno de estos fue el congresista Inti Asprilla, quien se ofreció a ayudar a la influencer en todo lo relacionado con su negocio.

“Me ofrezco a hacer todo lo posible para apoyar a ‘Epa Colombia’, si ella lo desea. Siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual ‘todo lo del pobre es robado’”, dijo Asprilla en Twitter el fin de semana pasado.