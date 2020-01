Con tendencia en Twitter, seguidores apoyan la no contratación de Adriana Lucía

Luego de que Adriana Lucía diera la noticia de que ya no participaría en nuevo proyecto de RCN porque el canal le canceló, son muchos los seguidores en redes que han expresado su apoyo a la cantante y otros que están de acuerdo con el canal.

Aunque se habla de una “censura”, esto no está claro pues no se han dado detalles de la razón que tuvo RCN para no firmar contrato con Adriana, sin embargo, también se rumora que no la aceptaron por la participación activa que tuvo la artista en las protestas del pasado 21 de noviembre.

Varios famosos como Santiago Alarcón, Diana Angel, Daniel Samper, Mabel Lara, entre otros, se pronunciaron por el polémico tema y apoyaron a la cantante, pero hubo otros como el director de La F.m., Luis Carlos Velez, que defendió la decisión del canal asegurando que la organización Ardila Lülle no impone nada a sus trabajadores.

“Llevo dos años en esta casa. Nunca nadie me ha dicho qué decir o qué no decir. No estaría acá si no fuera así”, expresó Vélez en Twitter.