“Anoréxica”, fue la opinión de uno de sus seguidores, por lo que la modelo no dudó en responder respetuosamente que: “Ya no, pero sí lo fui. Invito a no opinar sobre el cuerpo de los demás”. No sabemos qué batalla libra esa persona frente al espejo”.

Juana acompañó su mensaje con una foto con la que, efectivamente, mostró que hace algunos años lucía mucho más delgada, y aunque actualmente también tiene figura esbelta, no presenta ningún tipo de trastorno alimentario.

Como era de esperarse su reflexión recibió aplausos y muchas felicitaciones, pues no es fácil realizar este tipo de revelaciones en redes, donde los usuarios aprovechan para lanzar críticas e insultos.

Actualmente la joven comparte contenido de comidas saludables y rutinas de ejercicios en casa, es modelo y empresaria.