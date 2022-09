Con sentido mensaje, Daniella Álvarez recordó cuando tenía sus dos piernas

Conmovidos. Así dejó Daniella Álvarez a sus millones de seguidores luego de compartir un video y acompañarlo de un emotivo mensaje sobre lo duro que ha sido su proceso tras la amputación de su pierna.

Para nadie es un secreto que desde que se sometió a la cirugía, la exreina no ha dejado de contarle a los usuarios cómo pasa sus días y cómo han cambiado, pues además de ser reconocida por ser Señorita Colombia, también lo era por sus espectaculares bailes de champeta. (Daniella Álvarez vivió incomoda travesía en Venecia junto a su novio)

Ahora, volvió a dar de qué hablar por sus palabras, las cuales son prueba de que aunque muestra que lleva una vida feliz y está llena de fortaleza, lo cierto es que en ocasiones se entristece porque aún no logra sobreponerse del todo de la pérdida de su extremidad.

“Como me hacía feliz bailar así. Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural”, comenzó su publicación.

Agregó que “un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era”. (Daniella Álvarez quedó en silla de ruedas por herida en su pie)