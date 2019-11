Con sentidas palabras, Karen Bray le dijo adiós a su padre

“Me quedó así contigo: sonriente, terco, sano, transparente y sincero... Con un amor infinito para dar... Me quedo con tu generosidad, con tus dichos, con esa necesidad de pensar en todos, de querer que todos estuviéramos bien y de decir las cosas como son: sin adornos! Me quedo con tu capacidad de trabajo, con tu pasión, ... Me quedo con el ejemplo de un hombre incansable y fiel, me quedo con el recuerdo de un papá amoroso, entregado y “tesoooo”! Me quedo con el que siempre nadaba contra la corriente para defender sus ideas, con el que no se guardaba nada”, comenzó diciendo en el mensaje.

Agregó que “Vuela papá! Acá nos quedamos amándote, recordándote, extrañándote y con todo lo maravilloso que nos regalaste!”.

En las 2 imágenes que publicó Bray aparece junto a su padre sonriente con el mar de fondo.

Ante esto, varios famosos y seguidores de la presentadora compartieron mensajes de aliento y apoyo por la perdida de su progenitor.

La cartagenera es recordada por Show Caracol, sección de entretenimiento del noticiero, donde trabajaba los fines de semana, pero con el nacimiento de su pequeño hijo se retiró de las cámaras, dejando claro que solo se trata de un hasta luego, pues pretende volver a la televisión más adelante.

(Presentadora cartagenera Karen Bray se retira de la televisión)