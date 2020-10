Un nuevo talento llega a conquistar los oídos de los colombianos. Él es Mauricio Ceballos, quien lanza su nuevo sencillo titulado “Por retenerte”. La canción relata una historia de despecho donde hombres y mujeres se sienten identificados al perder un amor y no les queda más remedio que llorar por haberse marchado.

La canción se grabó en Felinos Producciones bajo la dirección de Yohan Usuga al igual que la mezcla y la masterización. Además, este tema fue escrito por Nerio Antonio Hernández, con instrumentos de requinto, bajo y trompetas.

“Esta canción me gustaba desde muy pequeño, y hoy cumplo el sueño de grabarla profesionalmente y llevar este sentimiento bohemio a todos mis seguidores”, aseguró Mauricio. (Le puede interesar: Citan a ex de Jessi Uribe a audiencia y no asiste).

El video estuvo bajo la producción de Sidestory y la dirección de Pablo Pachón, se grabó durante 2 días en una finca en Copacabana (Antioquia) con todos los cuidados de bioseguridad y se logró un excelente resultado.

Sobre Mauricio Ceballos

Este artista antioqueño emprendedor y visionario que siempre ha creído en la música, viene trabajando en la industria desde hace más de 9 años para materializar sus sueños y convertirse en un gran exponente.

También ha grabado con grandes artistas del género de música popular, tales como Yeison Jiménez, Luisito Muñoz, Luis Miguel Fuentes, entre otros. Y cuenta con éxitos nacionales como lo son: ‘Los dos la quisimos’, interpretada junto a Yeison Jiménez; ‘Por andar de lento’, con Alex Manga; ‘Me pego mis tragos’, ‘No es lo mismo’, ‘Estoy mamado’ y muchos más.

Con todos estos temas, Mauricio ha logrado llegar a los corazones del público colombiano gracias a su talento y su carisma.

Para más información síguelo en sus redes sociales como: @mauricioceballosoficial y @twopressagency.