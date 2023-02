Con mariachi, Adriel Favela se presenta “En este amor”

“Todo ha sido un bonito accidente porque esta canción iba dirigida a otra persona pero, al final del día, Dios tiene un propósito para todos nosotros, el tema ensambló muchísimo ¡Me encantó! Trae una esencia muy bonita que creo va a diferenciar de todo lo que hemos hecho antes a lo que estamos haciendo ahora y obviamente haciéndolo con el corazón para que el público lo reciba de la misma manera”, comentó Adriel Favela.

“El tema es una de las canciones más personales que he escrito, yo empecé a componerlo sentado en mi cama, antes de dormir, pensando en las dos perspectivas de este amor, fue una autocrítica porque yo puse todo y la otra persona no puso nada, cuando mi corazón me decía que tenía que intentarlo, me di cuenta que no fue una decisión muy inteligente”, agregó Gussy Lau, compositor de esta canción.

El lanzamiento de “En este amor” viene acompañado de un vídeo oficial que, a través de sus imágenes, muestra un hermoso atardecer en el desierto de Sonora, México, paisaje perfecto para darle el toque melancólico a lo que transmite la canción y que además representa volver a las raíces del cantante, compositor, multi-instrumentista y productor Adriel Favela.