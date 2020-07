Con lágrimas, Katherine Porto, lamenta muerte de allegado por Covid-19

Katherine Porto tuvo que creer mucho más en la existencia del Covid-19, cuando el peligroso virus la tocó de forma cercana. La misma actriz, con lágrimas en los ojos no pudo ocultar su sorpresa tras enterarse que lamentablemente su contador había muerto tras luchar contra el coronavirus.

En un video que la misma Katherine compartió puede verse lo conmovida que está con la noticia. “Les quiero compartir que por favor se cuiden. Que tomemos lo de la cuarentena bien en serio. Yo era de las que decía: ‘pero esa enfermedad rarísima porque no me entero de nadie que se muera cercano’. Me acaban de decir que mi contador se murió, era súper sano, joven, lo agarró este Covid y se lo llevó, entonces hagamos la cuarentena a consciencia”, comentó la actriz evidentemente conmocionada.

De inmediato, Katherine no desaprovechó la oportunidad para invitar a sus miles se seguidores a cumplir con el confinamiento. “Digámosle a todos que seamos conscientes y que nos encerremos si hay que encerrarnos. Esta es una realidad que se está llevando a todo el mundo”, finalizó.