Carla Giraldo sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Esta vez la actriz volvió a ser tendencia por un comentario con el que dejó entrever que ella sería una de las finalistas de MasterChef, provocando un revuelo entre los seguidores del programa. (Lea aquí: Polémica pelea por la que piden que Carla Giraldo salga de MasterChef)

A través de un Live con Catalina Maya, Viña Machado y Marbelle, la recordada “Lolita” de la televisión colombiana aseguró que “si ella no se cree el cuento, nadie más lo va a hace por ella”, mensaje con el que se ganó la molestia de usuarios en la web.

Además, volvió a mencionar que ella seguirá en el reality y eliminará a todos, llegando a la final. Estas palabras, sin duda, no fue del agrado del público que insiste en que deberían sacarla por “prepotente”.

“Yo sé que ustedes quieren que me vaya, pero yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. ¿Quién dijo que a las bonitas las eliminan?”, reveló entre risas.