Con el amor que irradia una madre, la ex señorita Colombia, Andrea Tovar, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde explica lo difícil que ha sido dormir poco sin tener en casa a su bebé recién nacido, a quien todavía no le han dado de alta luego de presentarse complicaciones en el embarazo. (Lea aquí: Nació Lorenzo, el segundo hijo de Andrea Tovar).

La también modelo dejó en claro que entre las rutinas diarias y todo el protocolo para visitar y velar por su segundo hijo en el centro asistencial donde permanece, le toca también extraerse leche materna para alimentarlo, pues dijo que “te extraes para dejarles alimento, consultando informes, correteando enfermeras y médicos, en espera hasta de 40 minutos mientras nos dejan verlos”, expresó Andrea, quien también reconoció que no es la única mamá que está pasando por este momento.

“Noches movidas, y días extraños por que tú ya sabes cual es la rutina pero no puedes hacerlo. Todo para estar cerca y que me sientas junto a ti”, finalizó Tovar en el mensaje. (Lea también: La ex Señorita Colombia que espera su segundo hijo).

Cabe aclarar que hace varios días Andrea Tovar contó en sus historias de Instagram que las complicaciones en su embarazo se presentaron horas antes del nacimiento de su bebé, pues además de iniciar su “actividad intrauterina” presentó un sangrado.

“Por eso estaba en la clínica, pero guardaba la esperanza de que Lorenzo aún no naciera, pues le faltaba un mes”, agregó la ex representante del Chocó en el Concurso Nacional de Belleza 2016 -2017.

A final del mensaje, Andrea añadió que esa noche fue difícil y que continuó con las contracciones. Aunque el pequeño Lorenzo nació ochomesino, indicó que “gracias a Dios está estable”.