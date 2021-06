“No fueron días buenos, creo que todo el mundo se acostumbra a ponerse solo la máscara de la felicidad para venir aquí pero entendí que todo es un proceso, no soy la primera y tengo claro que no seré la última. Está bien detenernos a contemplar el camino hacia la felicidad. Se los comparto porque sé que alguno que me lea seguramente estará pasando o ha pasado por momentos iguales y está bien, esos momentos donde el mundo sigue dando vueltas y estamos nosotros de rodillas buscando en Dios y en nuestro corazón, consuelo. Tranquilo, todo pasa, todo se renueva, todo cambia y ahí estarás tú para deleitarte con las vueltas que has dado para convertirte en mariposa”, este fue el mensaje que compartió Kimberly Reyes a través de sus historias en Instagram, donde le contaba a sus fanáticos las razones que la habían llevado a hacer un stop en sus redes sociales. Las palabras fueron acompañadas por un par de fotos de ella misma con lágrimas en sus ojos.