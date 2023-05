Con aparición de Karol G, así fue el concierto de Alicia Keys en Colombia

Alicia repasó los temas de discos como The Element of freedom, The Diary of Alicia Keys, Keys II, Here y Songs in A Minor. Recordó esas canciones en español en las que ha colaborado como Calma de Pedro Capó y Looking for Paradise de Alejandro Sanz, así como un par de melodías ajenas que tocó su banda: la latina I like it y Mi gente de J Balvin, mientras le daban tiempo a ella de cambiar de espacio en el escenario para ubicarse en una tarima en la parte de atrás del escenario con un piano y elementos de mezcla de DJ con los que mostró al público dos versiones distintas de algunas de sus canciones para que los asistentes eligieran cuáles les gustaban más.