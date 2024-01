“Como un viejo vago”: Tekashi 6ix9ine se enfrenta a locutor de radio

En un video publicado en sus historias de Instagram, Tekashi lanzó fuertes críticas contra Matías: “En este video te lo quiero decir con toda sinceridad para Alofoke. Lo digo con toda la falta de respeto, me cago en los hijos que tú tienes, me cago en la madre tuya. Con tú y tus 200 páginas de campaña sucia que tienes. Te pones ahí como un viejo vago, te pones a subir cosas que te convienen a ti”.

Las polémicas no dejan de rodear la vida del controvertido rapero Tekashi 6ix9ine. Después de superar señalamientos de violencia física con su novia Yailin, la pareja se ha reconciliado, pero ahora enfrenta una nueva ola de conflictos.

La respuesta de Alofoke no se hizo esperar y tuvo lugar en su emisión “El salón de Alofoke” en YouTube. Matías no escatimó en críticas, describiendo la imagen de Tekashi como una “película de gánster con un Gillette en la boca” y sugiriendo que sus problemas en diferentes países son una constante. Además, advirtió que República Dominicana no será una excepción. Lea aquí: “Necesita ayuda”: Siguen los problemas entre Yailin La Más Viral y Tekashi

Matías afirmó que el dinero de Tekashi se está agotando y que Yailin no mantiene hombres, instándolo a salir del país y calificándolo de “pariguayo”. Concluyó su mensaje asegurando que Tekashi “no eres más tigre que yo”. La incógnita ahora radica en si Tekashi 6ix9ine responderá a estos comentarios de Santiago Matías.