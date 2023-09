¡Como toda una bichota! Yina Calderón sorprende con nuevo look

Yina Calderón es una personalidad conocida en Colombia por las diferentes controversias que genera a diario, esto se debe a varias razones, pero una de las principales es que suele criticar a otros creadores de contenido muy populares en el país.

Pero esta vez no es el centro de atención por generar polémica, sino por su nuevo cambio de look. La dj también es conocida por los cambios de imagen que se ha realizado, a pesar de que algunas personas argumentan que Yina cambia su estilo solo para buscar atención, ella no se preocupa por esas opiniones y continúa generando controversia sobre este tema. Lea: “Un espíritu la posee”: hermana de Yina Calderón reveló su situación

Por medio de sus historias en Instagram la influencer dejo ver que se haría un nuevo look en su cabello, esto dijo: “Me voy a hacer un cambio que no es fácil para mí, dejar los colores fantasía, pero los cambios son buenos en la vida de uno y traen algo especial”.