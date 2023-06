“Como si fuera una criminal”: reconocida actriz denunció abuso en aeropuerto

Viviana Santos es una actriz colombiana que ha participado en varias producciones nacionales y es reconocida en el mundo del entretenimiento por sus interpretaciones en la televisión a lo largo de su carrera profesional. El pasado lunes festivo, la joven actriz compartió un video en sus redes sociales, en el que denunció que se le vulneraron sus derechos en un aeropuerto de México por parte de funcionarios del lugar, cuando intentaba ingresar al país con fines turísticos. Le puede interesar: “Sin comida y con ratas”: actriz Nina Caicedo sobre su retención en México Viviana Santos relató en el video que el pasado 14 de junio realizó un viaje con destino a México, cuando llegó a migración de ese país le realizaron una serie de preguntas de rutina con el fin de permitirle o no el ingreso al país. Sin embargo, sus respuestas parecieron no convencer a los funcionarios. “Tan pronto llego a migración me preguntan que a qué voy a México y yo les digo que voy de turismo, me preguntan si ya había visitado México les digo que sí, que de hecho fui residente legal antes. Me dicen que si pueden ver mi pasaporte con las entradas (...) después me dicen te voy a pasar a una segunda entrevista. En ese momento, me quitan mis pasaportes y me quitan el celular”, relata la joven actriz.

A partir de ese momento, según el relato de Viviana, empieza a vivir momentos de pánico, pues a pesar de que ya había residido en ese país nunca había tenido que pasar por una situación parecida. Le puede interesar: Así se viven 48 horas en el cuarto de migración: una cartagenera en México La joven afirmó que duró esperando casi una hora y media para que la atendieran y trascurrido este tiempo llegó otra persona encargada, quien le da su celular, y en ese momento ella logra enviarle un mensaje de voz a uno de sus amigos que la estaba esperando afuera del aeropuerto.

“Le mandé un mensaje de voz y ahí mismo el de migración me dice: no puedes comunicarte con nadie, no puedes hacer nada en el celular”, agregó. Posteriormente, le hacen una segunda entrevista y nuevamente le realizan preguntas de rutina para corroborar información si todo es verídico. Tras varias horas de proceso, migración le informó que su entrada a México había sido rechazada y no puede ingresar al país. Este anuncio dejó sorprendida a Viviana porque según ella, tenía todos sus documentos en regla y todas las preguntas que le hicieron las respondió de manera correcta.

“Entonces, le pregunto, qué fue lo que pasó porque me negaron la entrada y me dice porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono. Mentira, me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas”, agregó la actriz. La joven fue retenida junto con otras personas de diferentes nacionalidades, quienes, según ella, llevaban varios día esperando a que los enviaran a sus países y estaba “completamente muerta del susto”. Le puede interesar: “Nos encadenaron manos, pies y cintura”: colombianos deportados de EE. UU. Dijo que nunca le permitieron realizar ninguna llamada, a pesar de que había firmado un consentimiento en el que tenía derecho a esto, además le quitaron los cordones de sus zapatos, sus joyas y la encerraron en un cuarto sin comida durante varias horas. “Literalmente estaba detenida como si fuera una delincuente”, aseguró la joven. Santos afirmó que ella llegó a las 11:40 de la mañana a México y hasta las 4 de la tarde le dieron su primera comida que fue una hamburguesa. Además, dijo nadie le daba razón de nada ni sabía en que momento la iban a devolver a Colombia.

“Les preguntamos si nos iban a dar más comida y dijeron que no, ni siquiera me la quería comer porque no sabía cuánto tiempo podía pasar allí (...) Después me puse a interactuar con las personas que estaban en la sala. Había un niño como de dos años”, agregó. Finalmente, pasadas más de13 horas encerrada en un cuarto de migración, la joven fue enviada en un vuelo a Colombia, pero sin ninguna de las pertenencias con las que había llegado inicialmente.