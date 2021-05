Ventajas

La posible fusión de WarnerMedia y Discovery parte con ventaja. Es propietaria de tres firmas históricas: HBO, Discovery y los estudios Warner Bros.

Se explica mejor con un simple dato: dos de los fenómenos televisivos más importantes de la historia, Friends y Game of Thrones, son suyos.

Desde hace 50 años, HBO tiene una de las reputaciones más prestigiosas de la televisión, con títulos como The Wire, The Sopranos, Westworld, True Detective, Sex and the City y éxitos actuales como Euphoria.

Entre los 18.000 títulos que posee Warner Bros. se encuentra el universo DC Cómics, es decir, Joker, Wonder Woman, Suicide Squad y cada una de las películas de Batman y Superman estrenadas en los últimos 40 años.

Y a todo eso se suma Discovery, una firma con presencia en todo el mundo gracias a su apuesta por el género documental y el grupo Eurosport, al que casi cualquier espectador europeo ha recurrido alguna vez para seguir una competición deportiva.

“No solo somos mejores juntos, somos los mejores juntos”, afirmó Zaslav.

Movimiento

El detalle que ha revuelto a inversores de todo el mundo es que esta fusión podría cambiar en corto plazo el panorama televisivo de infinidad de países.

En EE.UU. aglutinaría HBO Max y Discovery+, dos servicios que de por sí suman unos 70 millones de abonados, mientras que en Europa la suma de fuerzas puede resultar aún más devastadora.

Por ejemplo, el grupo Discovery tiene los derechos de los Juegos Olímpicos en España. Por primera vez en su historia, el grupo público RTVE tuvo que negociar un acuerdo para emitir en abierto las competiciones más importantes. Ahora, pactos así pueden quedar en el aire para el futuro.

En el Reino Unido e Italia, la fusión podría amenazar al grupo Sky, principal competidor de la BBC y la RAI gracias, en parte, a sus acuerdos con Warner.

Y en Latinoamérica la noticia podría crear de manera inminente una plataforma que arrasaría en el mercado, donde la sola llegada de HBO Max este verano ya amenazaba a servicios propios como Claro Video.