¡Como en los viejos tiempos! Andrea Valdiri sorprende con exótico baile

Aunque la separación con Saruma desató críticas contra la barranquillera que suma otra dramática separación, por lo que muchos aseguran que ella fue la culpable de todo.

“Que se acabe todo menos el baile, acábate rápido 2023”, escribió la barranquillera. Lea aquí: “Gracias por habernos acompañado”: Kika Nieto y Santi Maye se separan

“Está en tus venaaassssss”, “Dios mioooo volvió mi bella motivación y más recargada que nunca. ¡Amor mío, nunca más hables de tu edad porque usted con su belleza es una mujer ATEMPORAL y los que te admiramos desde tus inicios siempre vamos a creer en ti pase lo que pase! Chelowww”, “Uy por Dios no se me mueva tanto que se me marea el boy... q mamasita esta mujer”, “La mejor uff preciosa”, “La más sexy, la más mamasota buenota la más”, fueron alguno de los comentarios de los fanáticos que destacaron la pasión de Valdiri por el baile.