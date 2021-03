Este martes se anunció la lista de nominados a los Latin American Music Awards. La ceremonia, en su 6ta edición, regresa el 15 de abril a Telemundo tras haberse cancelado el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

Aquí la lista completa:

Artista del año: Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, Daddy Yankee, Eslabon Armado, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Sech.

Nuevo artista del año: Camilo, Eslabon Armado, Los Dos Carnales, Myke Towers, Natanael Cano, Rauw Alejandro.

Sencillo del año: Bad Bunny, “Yo perreo sola”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Maluma y The Weeknd, “Hawái”.

Álbum del año: Anuel AA, “Emmanuel”; Bad Bunny, “YHLQMDLG”; J Balvin, “Colores”; Natanael Cano, “Corridos tumbados”.

Artista favorita femenina: Anitta, Becky G, Karol G, Natti Natasha, Shakira.

Artista favorito masculino: Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, J Balvin, Maluma, Ozuna.

Dúo o grupo favorito: Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabon Armado, Jowell & Randy, Reik.

Artista favorito - pop: Camilo, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Ricky Martin, Shakira.

Álbum favorito - pop: Camilo, “Por primera vez”; Kali Uchis, “Sin miedo (del amor y otros demonios)”; Pedro Capó, “Munay”; Reik, “Ahora”.

Canción favorita - pop: Black Eyed Peas, Ozuna y J.Rey Soul, “Mamacita”; Camilo, “Favorito”; Reik, Farruko y Camilo, “Si me dices que sí”; Ricky Martin, “Tiburones”; Shakira y Anuel AA, “Me gusta”.

Artista favorito solo - regional mexicano: Carin Leon, Christian Nodal, El Fantasma, Junior H, Lenin Ramírez, Natanael Cano.

Dúo o grupo favorito - regional mexicano: Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabon Armado, Los Ángeles Azules, Los Dos Carnales.

Álbum favorito - regional mexicano: Christian Nodal, “Ayayay!”; Eslabón Armado, “Tu veneno mortal”; Junior H, “Atrapado en un sueño”; Natanael Cano, “Corridos tumbados”.

Canción favorita - regional mexicano: Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa, “En eso no quedamos”; Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Lenin Ramírez con Grupo Firme, “Yo ya no vuelvo contigo”; Los Dos Carnales, “El envidioso”; Natanael Cano, “Amor tumbado”.

Artista favorito - urbano: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G.

Álbum favorito - urbano: Anuel AA, “Emmanuel”; Bad Bunny, “Las que no iban a salir”; J Balvin, “Colores”.

Canción favorita - urbano: Bad Bunny, “Yo perreo sola”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Maluma y The Weeknd, “Hawái”; Ozuna, Karol G y Myke Towers, “Caramelo”.

Artista favorito - tropical: Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos, Silvestre Dangond.

Álbum favorito - tropical: Carlos Vives, “Cumbiana”; Gloria Estefan, “Brazil305”; Prince Royce, “Alter ego”.

Canción favorita - tropical: Alex Bueno y Romeo Santos, “Nuestro amor”; Carlos Vives, “No te vayas”; KYEN? ES?, “El Carnaval de Celia: A Tribute”; Prince Royce, “Carita de inocente”; Víctor Manuelle y Wisin, “Boogaloo Supreme”.

Artista favorito - crossover: Black Eyed Peas, Dua Lipa, Ne-Yo, Snoop Dogg, The Weeknd.

Colaboración del año: Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Lenin Ramírez con Grupo Firme, “Yo ya no vuelvo contigo”; Ozuna, Karol G y Myke Towers, “Caramelo”; Reik, Farruko y Camilo, “Si me dices que sí”.

Artista social del año: Anitta, Bad Bunny, Cardi B, Daddy Yankee, J Balvin, Jennifer Lopez, Karol G, Lali, Selena Gomez, Shakira.

Video favorito: Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Christian Nodal y Ángela Aguilar, “Dime cómo quieres”; David Bisbal y Carrie Underwood, “Tears of Gold”; Ozuna, Doja Cat y Sia, “Del mar”; Rosalía y Travis Scott, “TKN”; Selena Gómez, “De una vez”.

Concierto virtual favorito: Alejandro Sanz y Juanes, “(hash)LaGiraSeQuedaEnCasa”; Carlos Vives, “(hash)NoTeVayasDeTuCasa”; Juan Luis Guerra, “Privé”; Juanes & Orquesta Filarmónica de Bogotá, “Concierto Sinfónico Virtual - (hash)VolverteAVer”; Marco Antonio Solís, “Serenata a las madres más encantadoras”; Ozuna, “(hash)Latinosunidos”; Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, “Mexicano hasta los huesos”; RBD, “Ser o parecer 2020”; Sebastián Yatra, “SOSFest”; Yandel, “Goodbye 2020”.