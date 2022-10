Colombiana alcanza un millón de streams con su primer sencillo

“A veces le huimos a la vulnerabilidad, creyendo que es el camino para ser fuertes, o eso creía yo, pero descubrí que ser vulnerable y aceptar mi humanidad me hace realmente fuerte. Lo entendí ese 2 de febrero a la 1:22 pm en mi cuarto, después de creer que todo a mi alrededor estaba “perdido” cuando en realidad todo fue “encontrado”. Me emociona el saber que los estoy acompañando con esta canción, y que a través de ella recuerden que por más difícil que sea crecer, el caos que pueden estar viendo a su alrededor, no es para siempre”, expresó Ela. (Lea aquí: Cantante colombiano agota boletas de su show en minutos)

Ela Taubert inició en la música desde muy joven y su potente voz ha sido reconocida en el país, donde tuvo la oportunidad de cantar a dúo con el argentino Diego Torres en el Movistar Arena el tema “Salto de fe” que formó parte de la banda sonora de la serie “El General Naranjo” para Fox Premium. Así mismo, fue invitada especial del español Alejandro Sanz para interpretar a dúo su legendaria canción “Mi persona favorita” durante su tour denominado “La Gira Se Queda En Casa”.

El segundo tema de su primer EP se titula “Que te vaya bien”, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Con este nuevo lanzamiento, Ela Taubert sigue impulsando su mensaje de vulnerabilidad y libertad para permitir a todos soñar sin miedo.