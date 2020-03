Colombia revivió los años 90 en dos días con Backstreet Boys

Frente al hotel en donde se hospedaron los integrantes del grupo norteamericano Backstreet Boys, las fanáticas pusieron a sonar ‘Colombia tierra querida’, como una especie de petición para que no se olviden de esta tierra, que los recibió con dos días seguidos de lleno total en sus conciertos en el Movistar Arena este 1 y 2 de marzo en Bogotá.

Ambas presentaciones se convirtieron en un viaje en el tiempo, más cuando Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, AJ McLean y Brian Littrell, parecen ser inmunes al paso de los años.

Por primera vez en Colombia, los recordados ídolos pop de la década de los 90 cantaron junto a los colombianos ‘The call’, ‘Larger than life’, ‘I want it that way’, ‘Quit playing games’, ‘Incomplete’, y en medio de la expectativa, recrearon parte de sus más recordadas coreografías.

En el corazón de los colombianos

Hubo tiempo para la interacción, pues de vez en cuando, en un esperado solo, se dirigían al público para contarles su experiencia en el país.

Howie, quien más habló en español, agradeció la masiva asistencia en el segundo día de concierto; mientras que Nick no se contuvo en halagos para la belleza de las colombianas. “Aquí los hombres son muy afortunados”, dijo Nick, que sigue siendo de los más ovacionados galanes del grupo. “¿En verdad todavía nos siguen queriendo después de tantos años?, agradeció.

Uno de los momentos más excitantes fue protagonizado por Kevin y AJ, que se “quitaron” la ropa dentro de unas casetas dispuestas en medio de las tarimas. Incluso, aprovecharon para regalar una que otra prenda de vestir, que fue recibida con alboroto en los palcos cercanos.

“Creo que somos realmente bendecidos por estar aquí”, dijo Kevin, que también recibió decenas de gritos de “te amo” a lo largo de la noche.

“Bailaron, cantaron, fue extraordinario, inolvidable”, dijo Ana María González, una de las muchas fans que a todo pulmón corearon temas como “Show me the meaning of being lonely” y “Everybody”.