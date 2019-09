Colombia es la segunda casa de Eddy Herrera

Como en casa”, así dice sentirse el cantante de merengue Eddy Herrera al llegar a Colombia y su segunda vez en Mompox lo demuestra. Saludos de su fanaticada, que en medio del calor se acercaba a darle besos, abrazos y sacarse fotos, son solo algunas de las muestras de cariño que han hecho que este merenguero dominicano sienta a Colombia como “su segundo hogar”.

Y es que ¿qué colombiano no ha bailado o escuchado por lo menos alguna vez temas como ‘Ajena’, ‘El vicio de tus labios’ o ‘A dormir juntitos’?, definitivamente son varias las generaciones que han crecido con su música, por eso a su llegada a la ‘Ciudad de Dios’, como parte de la cuota internacional que ofrece el Festijazz este 2019, el artista dominicano, quien regresa al país estrenando una canción a dúo con la artista colombiana Karen Lizarazo, charló con El Universal y nos contó cómo han sido estos años de trabajo, el amor que siente por Colombia y que no descarta mezclar su música con el género urbano.

Tu música ha sido el referente de muchas generaciones en el país, ¿qué significa Colombia para ti?

-Definitivamente, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, Colombia es mi segunda casa, pero hay gente que se refiere a segunda casa como un cliché porque va mucho a ese lugar, yo lo digo porque es mi segunda casa real, este país me ha dado tanto, ya son 25 años viniendo a Colombia, 18 carnavales de Barranquilla, 9 ferias de Cali, entre otros tantos eventos, amo a este país.

Merengue en un Festival de Jazz, ¿cómo ha sido esa experiencia?

- Esta es mi segunda vez en el Festival de Jazz de Mompox, es uno de los más diferentes que yo he hecho en Latinoamérica, tiene un concepto especial, el mismo nombre del evento lo convierte y lo hace diferente, es un honor estar aquí por segunda vez.

Qué hay de nuevo en la música de Eddy Herrera, ¿algún nuevo proyecto?

- Precisamente hoy (ayer) vengo lanzando el tema ‘Ganas locas’ con una artista de vallenato nueva, se llama Karen Lizarazo, su mánager me contactó y me dijo que querían hacer el remix de la canción conmigo, y yo le dije que sí, aunque no había escuchado el tema, pero le dije que sí porque quiero darle ese detalle a mi gente de Colombia. El tema ya está en todas las plataformas digitales y pudiera convertirse en un tema ideal para navidades y carnavales.

A propósito de fusiones, ¿has pensado en hacer música con el género urbano?

-Por supuesto, he trabajado con cuatro exponentes del género urbano, principalmente de República Dominicana, sin embargo, no he tenido el momento de grabar con grandes exponentes de Latinoamérica, pero en cualquier momento vendrá. Por ahora quiero darle más calor a mi mundo, que es el merengue.

Después de tantos años en medio del merengue, ¿qué música escucha Eddy?

-Fuera de mi mundo y mi tiempo de trabajo, aunque no me canso de la música que hago y en la que trabajo, soy amante de las canciones de los años 80, los 90, música suave, canciones en inglés como las de Lionel Richie o Elton John.

Tras de su participación en el Festival de Jazz de Mompox, el artista viajará a Bogotá, en donde será uno de los invitados al evento Merengue de Oro.