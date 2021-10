Coldplay anunció oficialmente que el Estadio Nacional de Costa Rica será la sede del primer concierto de su gira mundial de 2022, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco “Music of the Spheres”, basándose en un modelo sostenible que, según aseguran, reducirá en un 50 % las emisiones de CO2.

Este es el primer concierto masivo que se anuncia en Costa Rica desde el inicio de la pandemia de la covid-19. Meses antes de la pandemia estuvieron en este país artistas como Roger Waters y Foo Fighters, también en el Estadio Nacional.

En la actualidad, en Costa Rica rigen restricciones de aforo para espectáculos deportivos y conciertos, por lo que aún no está claro la cantidad de personas que podrán entrar al concierto en marzo en el Estadio Nacional, que tiene una capacidad de 35.000 espectadores sentados.

La banda, que no giró con su anterior disco “Everyday Life” y que comunicó que no darían conciertos con asiduidad hasta que encontraran un modelo ecológico para hacerlo, estrena este viernes su noveno álbum de estudio “Music of the Spheres”, del que ya se han dado a conocer sencillos como “My Universe”, “Higher Power” y “Coloratura”.

La gira pasará por Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil. Comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará en Río de Janeiro (Brasil) el 10 de septiembre.