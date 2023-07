Claudia Bahamón sigue hospitalizada: “El pulmón colapsó”

Amenazan de muerte a productor de ‘Sound of Freedom’, film grabado en Cartagena

En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí y ahora estoy lidiando con eso”, continuó la presentadora.

“Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles”, comenzó. “¿Qué me pasó?

Sobre la enfermedad

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Salud de los EE. UU., neumotórax (también conocido como colapso pulmonar) “ocurre cuando el aire escapa del pulmón. El aire luego llena el espacio por fuera del pulmón, entre este y la pared torácica. Esta acumulación de aire ejerce presión sobre el pulmón así que este no se puede expandir tanto como lo hace normalmente cuando” las personas inspiran.

“Rezo y agradezco por mi vida”

La presentadora también narró que la situación es físicamente dolorosa y que le toca “respirar despacio, como pueda”.

“Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos”, mencionó antes de despedirse agradeciendo por todos los mensajes de apoyo enviados por sus fanáticos. Lea también: “Dios mío”: la escultural figura que Claudia Bahamón presume a sus 44 años

“Estoy bien, estaré mejor. Los quiero por siempre”, concluyó.