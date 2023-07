Claudia Bahamón se recupera: este es el actor que la cuida por estos días

Tal como la misma Claudia contó horas después del susto, “en una terapia con el Fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura. Eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón y al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí y ahora estoy lidiando con eso”.

A partir de este momento los más de 4.8 millones de seguidores de Claudia estuvieron muy pendientes de su recuperación, pues la también arquitecta sigue hospitalizada y allí han llegado sus familiares y amigos más cercanos para mostrarle el apoyo que tiene. Uno de ellos es un actor colombiano que se está abriendo campo en dicha industria y ha hecho las veces de enfermero con todas las de la ley, tal como se ve en las historias de Instagram de la opita.

A la habitación de Claudia también llegó su mamá Claudia Jaramillo de Bahamón, quien junto a sus amigas Alexandra Gómez, Rocío Arias y Juliana Pedraza también han hecho presencia en el entorno de la presentadora, quien por el momento no ha dado más reportes médicos sobre su estado de salud, que según su última publicación va en mejoría.

Tal como lo mostró Bahamón en sus historias de Instagram, ha sido tanto el trabajo que ha tenido Camilo como enfermero que incluso ha terminado dormido en la misma camilla que Claudia, demostrando una hermandad inquebrantable entre ellos, quienes junto con sus otros hermanos, Germán y Mateo, conforman un equipo al que no le queda grande ningún obstáculo en la vida.

El menor de los Bahamón no dudó un solo segundo en hacer una pausa entre todas sus obligaciones laborales cuando se enteró de la noticia, para correr a la clínica donde está su hermana y estar al tanto de su recuperación. Él sabe muy bien que la compañía y la red de apoyo son uno de los pilares a la hora de ayudar a sanar el cuerpo y por eso él ha estado al frente de todo el proceso médico de Claudia.

“Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos... Gracias gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor. Los quiero por siempre”, escribió Bahamón en sus redes sociales.