Claudia Bahamón habló de la vez que fue acosada por un sacerdote

“Un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Omar Salguero. Tengo que aclarar que era re churro... re pilo. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador”, dijo inicialmente Claudia.

Además, afirmó que mientras trabajaba en radio en la FM lo denunció. "Lo denuncié en varias oportunidades en radio, cuando trabajaba en la FM (...) Sí, un cura acosador". De la misma manera, la presentadora dijo que cuando trató de hacer pública esta denuncia en la universidad nunca le creyeron.

“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular (...) me decía que lo grabara por el fax”, agregó Claudia Bahamón.