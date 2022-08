Clarissa Reyes quiere inspirar a las cartageneras a cumplir sus sueños

Si de maquillaje se trata, Clarissa Reyes es la mejor. La joven talento en el mundo del maquillaje, peinado y la diosa de que tú puedas tener unas cejas perfectas nació en Estados Unidos, pero vivió su infancia en México de donde son sus padres.

A los 20 años, Clarissa decidió trabajar en alcanzar sus sueños y es así como decide volver a Estados Unidos, a New York, donde comenzaría a abrirse camino en el mundo de la belleza.

Pasaron unos cuantos años para que creara su propia academia certificada para dar clases de maquillaje y peinado por The New York State Beauty School Association (NYSBSA). A través de su academia, en la que la mayoría de sus alumnas son latinas, Clarissa busca motivarlas a seguir sus sueños y abrirse camino en New York, en el New York Fashion Week (NYFW) y el Miami Swim Week.

‘’Me adentre en el mundo del maquillaje inicialmente porque no me sentía cómoda conmigo misma con mi aspecto, el maquillaje me ayudó no solo a fortalecer mi autoestima, sino que también me hizo aceptarme como soy, mi meta es ayudar a más chicas que tal vez pasen por una situación similar a amarse a sí mismas y ayudarlas a resaltar sus facciones de la mejor manera con el arte del maquillaje´´, explicó Clarissa Reyes.

Además, ha participado por tres años consecutivos en el New York Fashion Week (NYFW), liderando a su equipo de trabajo con su marca de cosméticos y que hoy en día es reconocida como una de las mejores en el make up. Su historial no queda solo en la academia, sino también ha participado en el programa ‘Al Despertar’ de Univisión; en segmentos con NBCUniversal y Acceso Total Telemundo, dialogando y compartiendo tendencias en maquillaje.