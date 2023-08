¿Clara Chía tiene que irse de la casa? Otras condiciones de Shakira a Piqué

Para nadie es un secreto que la ruptura de Shakira y Gerard Piqué se convirtió en la propia telenovela que capítulo tras capítulo revela más y más detalles. Pues, bien, aunque el tiempo ha pasado, tanto la artista colombiana como el exfutbolista e incluso, la joven Clara Chía, entre otras personas como el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, siguen dando de qué hablar en las redes sociales.

En esta oportunidad, lo que más está sonando en el mundo de la farándula y lo que más tomó fuerza fue el rumor de que Piqué y su actual novia, Clara Chía, al parecer le dieron fin a su noviazgo. Pero en este punto resulta importante mencionar que todo parece indicar que se trata de chismes. Lea: Shakira, primera latina en recibir el “Video Vanguard Award” de la MTV

Lo que sí es cierto es que Chía se saldrá de la casa del exfutbolista español por una “razón de peso”. Una fuente confiable a la que accedió ‘Sportskeeda’, según se dijo en la web de ‘Mundo Deportivo’, la joven sí o sí tiene que salir de su “nidito de amor” en el momento en el que llegan los hijos de la expareja, Milan y Sasha.

Y es que esta información llega en el momento en el que en repetidas ocasiones se ha hablado sobre este mismo tema. Pues, bien, lo que se sabe es que, por petición de Shakira, los menores no tendrían la autorización de cruzarse con la actual pareja de su padre. De hecho, a lo anterior se suma, también, la ausencia de Milan y Sasha en la boda de su tío, Marc Piqué. Lea: ¿Ya no se viste mal? Clara Chía despierta elogios con su cambio de look