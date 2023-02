Clara Chía le habría reclamado a Piqué tras ‘TQG’: ¿anda detrás de Shakira?

Uno de los versos que canta Shakira dice: “Ahora tú quieres volver, se te nota. No sé, espérame ahí que no soy idiota”. Este resulta muy similar a uno de los fragmentos que recitó en la ‘Bzrp Music Session’: “Yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”. Lea también: Las 5 frases más contundentes en la nueva canción de Shakira y Karol G

Lo anterior pone sobre la mesa si en algún momento Gerard Piqué intentó regresar con Shakira luego de la ruptura, lo cual deja al público sorprendido porque, según medios españoles, el español estaría en una relación con Clara Chía desde antes de terminar con la madre de sus hijos.